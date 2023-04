Aprile 2023: Pagamenti, Bonus e Agevolazioni del Mese (Di domenica 2 aprile 2023) Come di consueto eccoci al riepilogo del Mese di Aprile, con il Calendario dei Pagamenti della Pensione, nella Naspi e dello Stipendio per la Pubblica Amministrazione. Ricordiamo inoltre che sono ancora aperti moltissimi concorsi che scadranno a fine Mese, dunque avete ancora diverso tempo per consultare i bandi ed invia la domanda di partecipazione. Sottolineaimo infatti che ogni Mese centinaia di concorsi pubblici vengono chiusi senza nessun vincitore, e quindi per chi è veramente volenteroso e ha i requisiti giusti non è difficile essere assunto della Pubblica Amministrazione. Pagamenti di Aprile 2023 Cedolino della Pensione INPS Aprile 2023 Pagamento Naspi Aprile ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 2 aprile 2023) Come di consueto eccoci al riepilogo deldi, con il Calendario deidella Pensione, nella Naspi e dello Stipendio per la Pubblica Amministrazione. Ricordiamo inoltre che sono ancora aperti moltissimi concorsi che scadranno a fine, dunque avete ancora diverso tempo per consultare i bandi ed invia la domanda di partecipazione. Sottolineaimo infatti che ognicentinaia di concorsi pubblici vengono chiusi senza nessun vincitore, e quindi per chi è veramente volenteroso e ha i requisiti giusti non è difficile essere assunto della Pubblica Amministrazione.diCedolino della Pensione INPSPagamento Naspi...

