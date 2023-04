Appalti: Serracchiani, 'da governo scelte pericolose' (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Le scelte del governo con il nuovo codice degli Appalti sono molto pericolose per i lavoratori, per un'economia trasparente, per la corretta concorrenza tra le imprese e la qualità delle opere". Così Debora Serracchiani, deputata Pd. "La destra, anche su questo terreno, ha in mente di riportare indietro le lancette dell'orologio. L'innalzamento dell'affidamento di lavori senza gare o la possibilità di subAppalti all'infinito rappresentano una strada aperta a corruzione, criminalità organizzata e mettono a grave rischio dignità e sicurezza dei posti di lavoro. Per questo oggi il Pd è nelle piazze dove i sindacati edili manifestano. Con le nostre proposte contrasteremo queste scelte in Parlamento ". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Ledelcon il nuovo codice deglisono moltoper i lavoratori, per un'economia trasparente, per la corretta concorrenza tra le imprese e la qualità delle opere". Così Debora, deputata Pd. "La destra, anche su questo terreno, ha in mente di riportare indietro le lancette dell'orologio. L'innalzamento dell'affidamento di lavori senza gare o la possibilità di suball'infinito rappresentano una strada aperta a corruzione, criminalità organizzata e mettono a grave rischio dignità e sicurezza dei posti di lavoro. Per questo oggi il Pd è nelle piazze dove i sindacati edili manifestano. Con le nostre proposte contrasteremo questein Parlamento ".

