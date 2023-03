Eros Ramazzotti in silenzio: è nato il nipote, ma lui... Cosa sta succedendo (Di venerdì 31 marzo 2023) Il silenzio di Eros Ramazzotti. La figlia Aurora da un giorno lo ha fatto diventare nonno per la prima volta, dando alla luce il figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza. La mamma di Aurora e prima ex moglie del cantante romano, Michelle Hunziker, ha commentato il lieto evento su Instagram con una dedica dolcissima ed emozionante: "E con la nascita delle mie figlie… Oggi per me è stato il giorno più bello della vita… Benvenuto Cesare". Già, Cesare, il bimbo più atteso sui social dell'ultimo anno. Mamma Aurora ha condiviso con i follower attesa, paure e speranze, in un diario quotidiano a misura di like. Top secret fino all'ultimo il nome del piccolo, quando papà Goffredo ha dato l'annuncio con la foto della manina del bebè accanto alla sua, e un eloquente "Ave Cesare" che tradisce il motivo della scelta. Un inno a Roma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Ildi. La figlia Aurora da un giorno lo ha fatto diventare nonno per la prima volta, dando alla luce il figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza. La mamma di Aurora e prima ex moglie del cantante romano, Michelle Hunziker, ha commentato il lieto evento su Instagram con una dedica dolcissima ed emozionante: "E con la nascita delle mie figlie… Oggi per me è stato il giorno più bello della vita… Benvenuto Cesare". Già, Cesare, il bimbo più atteso sui social dell'ultimo anno. Mamma Aurora ha condiviso con i follower attesa, paure e speranze, in un diario quotidiano a misura di like. Top secret fino all'ultimo il nome del piccolo, quando papà Goffredo ha dato l'annuncio con la foto della manina del bebè accanto alla sua, e un eloquente "Ave Cesare" che tradisce il motivo della scelta. Un inno a Roma, ...

