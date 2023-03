Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Osimhen: Non esiste un altro posto come #Napoli, voglio restare a lungo. Spalletti è come me' - SportRepubblica : Osimhen: 'Non toglierò più la maschera. Ora capisco perché molti giocatori restano a Napoli per tanti anni' - sportli26181512 : Osimhen: Non esiste un altro posto come Napoli, voglio restare a lungo. Spalletti è come me': Victor Osimhen, attac… - daniele7217 : RT @Andrea842631710: Bravo #Osimhen e bravo #Spalletti Mai abbassare la guardia, fino alla conquista dell’obiettivo. Non è questione di l… - Antonio17071963 : RT @PolliceAzzurro: #Osimhen è a un solo gol dall'essere l'africano più prolifico di sempre della #SerieA. Lascerà un solco enorme tra sé… -

ha il contratto in scadenza nel 2025 eha mai fatto mistero di voler un giorno andare in Premier League. Maha specificato ...PAROLE - "Vorrei giocare di più,lo nego, ma è complicato, gioco in una grande squadra e questo è per me ...Il binomio cibo -sta diventando sempre più di moda a Napoli. A furia di sfornare prodotti dedicati all'... Emancano le alternative, oltre alle proposte per colazione e fast ...

Osimhen non pretende di tirare i rigori, anzi li lascia ai compagni: il motivo CalcioNapoli1926.it

Tuttavia, non ho perso le speranze di avere il mio spazio”. Sono le parole di Leo Skiri Ostigard direttamente dal ritiro della nazionale norvegese. Ostigard ha proseguito: “In allenamento marco ...Tra i più corteggiati c’è sicuramente Victor Osimhen, che il Napoli non è però intenzionato a cedere se non dinnanzi a un’offerta monstre. In caso di cessione al nigeriano, il Napoli avrebbe già ...