Calcio | il Bayern Monaco stende il PSG e vola ai quarti di finale | reti di Choupo-Moting e Gnabry

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Altro giro, altra eliminazione europea per il PSG. Il, infatti, dopo l’1-0 del Parco dei Principi, vince 2-0 anche in casa e raggiunge ididella Champions League 2023. Dimostrazione di superiorità per la squadra di Julian Nagelsmann, mentre i parigini escono nuovamente con le ossa rotte dal palcoscenico europeo. Ilè sceso in campo con il 4-2-3-1 con Sommer in porta, linea difensiva con Stanisic, De Ligt, Upamecano e Davies, quindi Goretzka e Kimmich mediani, mentre Musiala, Muller e Coman agiscono alle spalle di. Dall’altra parte, invece, il Paris Saint Germain sceglie il 3-5-2 con Donnarumma tra i pali, Danilo, Sergio Ramos e Marquinhos in difesa, centrocampo composto da Hakimi, Vitinha, Fabian ...