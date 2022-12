Papa Benedetto XVI morto a 95 anni | la salma esposta a San Pietro dal 2 gennaio

(Di sabato 31 dicembre 2022)XVI èstamattina, 31 dicembre 2022. 'Con dolore informo che ilEmerito,XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena ...

Agenzia ANSA

Ne è una plastica riprova lo slogan "Il mio" che, stampato in voluta contrapposizione all'immagine di Francesco sulle t - shirt dei Giovani Padani, fu urlato nel 2016 sul pratone di ...MortoXVI, l'annuncio Le condizioni di salute diXVI si erano aggravate pochi giorni prima di Natale. 'Con dolore informo che ilEmerito,XVI, è deceduto ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - Cronaca Papa Benedetto XVI è morto: ripercorriamo la storia di Joseph Ratzinger, nato in Germania, che è stato pontefice dal 2005 al 2013, prima di Papa Francesco.Alla notizia della morte di Benedetto XVI, il card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi ricorda in questa intervista la figura di Joseph Ratzinger. Eminenza, Lei è stato ...