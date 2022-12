Il nipote di Meazza | «Allo stadio la mia bisnonna diede un’ombrellata a un tifoso che lo criticava»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 31 dicembre 2022) Su La Verità un’intervista a Federico Jasellidi Giuseppe, il Peppin. E’ il figlio di Silvana, prima figlia dell’asso degli anni ’30. Federico vive a Madrid, è presidente dell’«Inter club Madrid», con oltre 90 soci. Racconta suo nonno. «Era un nonno affettuoso, non lo vedevamo tantissimo, viveva a Lissone, ogni tanto veniva a cena da noi. Era unapersona abbastanza schiva. Ricordo che mi regalava spesso portachiavi e distintivi dell’Inter e che ho provato a fare qualche palleggio con lui, ma faceva qualche smorfia, rendendosi conto che non era la mia strada. Quando è mancato, avevo 10 anni e mezzo. Mia nonna Rita, la moglie di, non l’ho conosciuta, mancò nel 1966, in seguito lui si risposò». Quando si rese conto di essere ildella stella più nota della storia del ...