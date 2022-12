Ucraina | il ministro degli Esteri Kuleba | Puntiamo a un summit di pace all' Onu entro fine febbraio

RaiNews

Secondo Kuleba, l'farà tutto il possibile per vincere la guerra nel 2023, e la diplomazia ... Ilha poi riferito di essere "assolutamente soddisfatto" dei risultati della visita del ...26 dic 19:04 Kuleba: "Puntiamo a summit di pace entro fine febbraio all'Onu" Il governo dell'punta ad avere un summit di pace entro fine febbraio, preferibilmente alle Nazioni Unite e ...... Attacco con drone alla base militare di Engels in Russia, morti 3 soldati. Mosca: "Abbattuto" - Kuleba: miriamo a summit per la pace entro febbraio - Kuleba: miriamo a summit per la pace entro febbraio Evidenzia le ultime notizie: Ciao e benvenuto su ABP Live. Segui il blog ABP Live per gli ultimi sviluppi, le ultime notizie, gli ultimi ...Lo ha annunciato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un'intervista all'Associated Press. Alla domanda se inviteranno la Russia al vertice, Kuleba ha risposto che prima Mosca dovrà ...