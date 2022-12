F1 | George Russell | “Devo ringraziare Hamilton perché ha ‘salvato’ la mia carriera”

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ringraziamenti particolari.si sarebbe augurato una stagione un po’ più facile, nel suo primo anno in Mercedes. Il britannico ha dovuto fare i conti con l’insolito progetto sbagliato da chi non aveva mai fallito nelle ultime otto stagioni. La W13 in F1 non è stata il riferimento come ci si attendeva e perun’ulteriore prova da affrontare. Test superato per lui, considerata la quarta posizione nel campionato piloti (275 punti), frutto di consistenza e anche del primo successo ina Interlagos, dopo il centro nella Sprint Race sul circuito brasiliano. L’aver poi preceduto nella graduatoria complessiva Lewisè un altro dato rilevante per accertare la bontà delle sue prestazioni. L’ha sottolineato proprioin un’intervista riportata dal sito ...

Agenzia ANSA

Gli anni passano e la carriera in Formula 1 di Lewis Hamilton non sarà eterna: una scuderia come Mercedes deve iniziare a pensare al suo futuro e la stella disi fa più ingombrante che mai di Marco Bruckner E ra da sei anni che Lewis Hamilton non veniva sconfitto dal suo compagno di squadra in un campionato di Formula 1. Nel 2016 la vittoria ...spera che la vittoria a Interlagos sia l'inizio di un'avventura che lo porterà un giorno a conquistare il Mondiale piloti. Il Brasile è stato tuttavia anche la chiusura di un piccolo ... F1, Russell: 'Hamilton si diverte ancora e mi ha salvato la carriera'