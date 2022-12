Manovra | Letta | ' tutta la notte in aula con rischio esercizio provvisorio | mai successo'

(Di sabato 24 dicembre 2022) Roma, 24 dic (Adnkronos) - "laina tentare di far cambiare idea alla maggioranza sui #tagliallaSanità, sulla fine di #OpzioneDonna e sulle misure inique della Legge di #Bilancio. E il primo voto di una delle Camere arriva la vigilia di Natale. A. Mai". Lo scrive su Twitter Enrico, postando una foto dell'della seduta notturna alla Camera per la

Adnkronos

E' quanto ha scritto sul suo account Twitter il segretario del Partito Democratico, Enrico(foto)....che l'esecutivo di centrodestra si sia insediato il 22 ottobre scorso e che l'iter della... Le critiche dell'opposizione A strapparsi le vesti con pathos era stato in particolare Enrico, ... Manovra 2023, Letta: "La più pasticciata degli ultimi 20 anni" Roma, 24 dic (Adnkronos) - "Tutta la notte in Aula a tentare di far cambiare idea alla maggioranza sui #tagliallaSanità, sulla fine di #OpzioneDonna e sulle misure inique della Legge di #Bilancio. E..Dei 95 provvedimenti necessari ad attuare la legge di bilancio 2023 più di un quarto sono di competenza del Ministero dell’economia e dell’Agenzia ...