Maignan | i tempi si allungano | verrà rivalutato fra due settimane

Sky Sport

L'assenza a Salerno non è più una notizia ormai da giorni, dal momento che l'ha appena confermata Pioli. Il grande punto di domanda suinfatti verteva sul dopo. Ovvero quando si potrebbe ragionevolmente ritenere arruolabile il portiere francese. Ecco, in questo senso da Milanello non arrivano grandi notizie. Oggi erano ...Milan,a rischio anche per la Supercoppa contro l'Inter e non solo Persembra essere a rischio anche la super sfida di Supercoppa contro l'Inter di Simone Inzaghi. Mike, ... Maignan, le news sull'infortunio dal Milan Mike Maignan è ancora infortunato. Si allungano i tempi di recupero del portiere del Milan dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto a ...Sport - Mike Maignan non ha recuperato dall'infortunio al polpaccio: il portiere del Milan si sottoporrà a nuovi esami tra due settimane Mike Maignan non ha ...