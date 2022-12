Seduta di rifinitura per il Napoli a Castel Volturno

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) , in vista delle gara amichevole di questa sera allo Stadio Maradona contro il Lille alle ore 20, ecco il report ufficiale del club azzurro: La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto torello esercitazione tattica, calci piazzati e partita a campo ridotto. Rrahmani e Sirigu hanno svolto personalizzato in campo.Demme ha fatto lavoro personalizzato in palestra per affaticamento muscolare e non prenderà parte alla partita di questa sera. Kim è rientrato dall’impegno con la propria nazionale ai Mondiali.

