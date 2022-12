Ultime Notizie – Qatar 2022 | maglia di Messi diventa uno zerbino in un pub francese

(Di martedì 20 dicembre 2022) Non tutti i francesi hanno preso sportivamente la sconfitta nella finale mondiale contro l’Argentina di Lionelai calci di rigore. Sul web sta infatti girando la foto di un pub che al suo ingresso ha deciso di mettere ladel fuoriclasse di Rosario al posto dello. Il tutto accompagnato da una scritta sulla lavagna: “Ricordati di pulirti i piedi quando entri”. Un messaggio che scontenterà anche i tifosi del Paris Saint-Germain essendo stata messa ladel clubcon il numero 30 e non quella numero 10 dell’albiceleste. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

Apertura in calo a Wall Street, in scia ai ribassi delledue settimane. I mercati azionari di tutto il mondo sono spaventati dal peggioramento dell'outlook economico globale e dalla volonta' delle banche centrali di proseguire con i rialzi dei tassi ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Vialli ricoverato a Londra, la mamma 87enne lo raggiunge: condizioni aggravate I soci e il consiglio d’amministrazione hanno intitolato il Ceinge Biotecnologie avanzate al suo fondatore, Franco Salvatore. Lo scienziato napoletano diede vita al Centro di ricerca ...Il direttore sportivo di Ducati Corse racconta l'evolversi della trattativa con il pilota australiano ROMA - Il 2023 per Jack Miller significa passaggio dalla Ducati alla KTM. L'australiano cambierà s ...