Al-Khelaifi | «Sono triste per Mbappé | avrei dato due trofei | uno a lui e uno a Messi»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) In un intervista rilasciata poco dopo la finale del Mondiale in Qatar, il Presidente del Psg Al-ha detto la sua sulla competizione e sui suoi giocatori. Al-ci ha tenuto a dire la sua sull’organizzazione del Qatar. Queste le sue parole: «molto orgoglioso dell’organizzazione del torneo, abbiamo dimostrato che il Qatar può ospitare la competizione più importante del mondo, abbiamo dimostrato a tutti che possiamo farlo.» Il suo pensiero sulla finale tra Argentina e Francia: «Secondo me è stata la miglior finale nella storia dei Mondiali.per la Francia, in quanto presidente di un club francese.per Kylian, che ha giocato una partita più che perfetta.» Nell’intervista dichiara ...

IlNapolista

Ora nella testa di Vlahovic c'è solo la Juventus, anche se negli ultimi giorni sisusseguiti ... anche il Paris Saint - Germain di Al -avrebbe messo nel mirino Dusan Vlahovic. Dusan ..."Iocerto, per averlo conosciuto personalmente, per averci parlato, per averlo vissuto, che Maradona non avrebbe mai accettato questa cosa. Mai. Neassolutamente certo", ha concluso. Ora, ... Al-Khelaifi: «Sono triste per Mbappé, avrei dato due trofei: uno a lui ... Il presidente del Psg Nasser Al Khelaifi è sicuro: "Qatar 2022 il miglior Mondiale di sempre. Fiero di Messi e Mbappè" ...Tanti sono interessati a Kim Min-Jae e il Napoli potrebbe liberarlo la prossima estate: contatti con un top club ...