Messi annuncia | «Giocherò ancora per l’Argentina»

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’annuncio di Lionel, attaccante del PSG, al termine dalla finale del Mondiale 2022 in Qatar tra Argentina e Francia Lionelha parlato al termine della vittoria in finale Mondiale contro la Francia. PAROLE – «Non c’è niente dopo questo, cosa ci sarà? Nulla dopo aver vinto la Copa América e la Coppa del Mondo, quasi alla fine della mia carriera. Ma d’altra parte amo il calcio, mi piace quello che faccio, mi piace la Nazionale. Non mi metto a ripensare alle partite, volevamo essere campioni del mondo e lo siamo. È la mia ultima partita a un Mondiale, ma la gente si deve aspettare che giochiun po’ con la Nazionale, per godermi qualche partita da campione del mondo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Eurosport IT

