Smackdown 16 12 2022 Festeggiamenti rinviati

La notizia è stata anticipata in esclusiva da Variety e poi confermata dalla stessa WWE. John Cena tornerà a calcare il ring dinell'ultima puntata delin programma venerdì 30 dicembre alla Amalie Arena di Tampa, in Florida. L'ex campione non sarà impegnato in un match, ma di sicuro avrà qualcosa da dire in ...Consegnata agli archivi l'edizionedi Survivor Series , prima nella storia della WWE ad aver portato i WarGames nel main roster. ... WWEWomen's Championship: Ronda Rousey (C) batte Shotzi ... WWE: Risultati WWE Tribute to the Troops 2022 (Braun Strowman e non solo in azione) Who will be next to challenge Ronda Rousey for the SmackDown Women's Title With WWE having already taped next week's episode of SmackDown, Raquel Rodriguez is the new #1 contender for the SmackDown ...This major name was originally due to appear on last Friday's SmackDown. As many have speculated, Kevin Owens was originally intended to be a part of this past Friday's WWE SmackDown. This most recent ...