Scoppiano i #Donnalisi | Antonella ed Edoardo si sono lasciati

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo aver passato tutta la giornata di ieri a piangere e a confidarsi con i loro amici,Fiordelisi edDonnamariaarrivati a una conclusione. Iscoppiati:edsi. I telespettatori avranno visto le varie fasi di questa decisione. Ieri mattina e ieri pomeriggio, molto provato, ha confidato alle persone che aveva al suo fianco il suo malessere.forse non si era invece resa conto della gravità della situazione. Quando poi ha visto che in serata,Donnamaria stava provando a chiacchierare con gli altri, sorridendo e cercando di non pensare alla situazione, si è sfogata con Milena e Patrizia ...