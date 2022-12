(Di sabato 17 dicembre 2022). Rapinarono un uomo in, finiscono ai domiciliari due napoletani, residenti nel quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, di 40 e 53 anni, sottoposti entrambi ai...

ilmattino.it

...2022 il titolare di una tabaccheria mentre viaggia sulla 'Salerno - Avellino' è stato... La vittima, nell'uscire dal bar, cercò di fermarli, ma vennenella fuga. Fuga avvenuta su un'...... ma si è trovato davanti un uomo che l'ha picchiato e. Incidente sulla Casilina, morta una ragazza: Francesca aveva 26 anni. Lo schianto al bivio della morteda una bici, si ... Rapinato e investito in autostrada a Baronissi, arrestati due banditi BARONISSI. Rapinarono un uomo in autostrada, finiscono ai domiciliari due napoletani, residenti nel quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, di 40 e 53 anni, sottoposti entrambi ...Indagando su una rapina a un tabaccaio, la Polstrada ha scoperto che uno dei criminali aveva anche commesso una truffa per un Rolex; i due sono stati arrestati ...