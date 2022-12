7 album a tema natalizio da regalare ai fanatici del Xmas time

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) C'è chi le detesta e chi non sa resistere al loro mix di campanelle e ritornelli vari. Parliamo delle canzoni di Natale, intese come antichecarol da riascoltare in ogni possibile loro cover ed esecuzione, cantata o solo orchestrale, così come nuovi testi da imparare man mano a memoria e riproporre in compilation a ogni possibile cena e festa del periodo. Ecco 7 must imperdibili targati 2022 per chi è un vero maniaco del genere: Backstreet Boys – A Very Backstreet Christmas https://media.gqitalia.it/photos/639ae6168fedca8bf4003807/1:1/w 679,h 679,c limit/A%20Very%20Backstreet%20Christmas.jpg Primoper i ragazzi che continuano a conquistare fan in tutto il mondo, quest'anno con classici come White Christmas, Silent Night, Have Yourself A Merry Little Christmas, Last Christmas e tre nuove canzoni natalizie originali ...