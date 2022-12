VIDEO | AEW Dark 13 12 2022

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Torna AEW, il primo originale web show della All Elite Wrestling, in streaming tutte le settimane sul canale YouTube ufficiale della compagnia. In questo episodio 5 Match in programma, tra cui Sabian contro Deppen e Kingston & Ortiz contro Trustbusters: Miranda Vionette vs. Tay MeloChris Steeler, Joe Keys & LSG vs. The Factory (Cole Karter, Lee Johnson & QT Marshall)Zack Clayton vs. Steve PenaKip Sabian vs. Tony DeppenEddie Kingston & Ortiz vs. The Trustbusters (Jeeves Kay & Slim J)

Zona Wrestling

Così come Manuel lo introduce: E lei scherzando, come fa di solito: ILIL TOUR 03.12.22 " ... Mamamia Clicca per acquistare i biglietti WEB & SOCIAL https://www.instagram.com/. manuelagnelli/ ...ILIL TOUR 03.12.22 " Bari, Demodè Club 04.12.22 " Napoli, Duel Club 07.12.22 " Marghera (Ve),... Mamamia Clicca per acquistare i biglietti WEB & SOCIAL https://www.instagram.com/. ... VIDEO: AEW Dark: Elevation 12.12.2022 Jake Roberts isn't the same man today he once was. He's better. More importantly, he's happier. "The Snake" rose through the pro-wrestling territories ...After an incredibly ropey start to life in AEW - introduced as the Angry Video Game Nerd - Miro really found his footing in early 2021. Now presented as a genuine monster of a man, the Redeemer ...