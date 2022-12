Mertens | “Ho rifiutato la Salernitana” | poi la verità sulla Lazio e l’addio con De Laurentiis!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’attaccante del Galatasaray, Dries, impegnato ieri in amichevole contro ladi Maurizio Sarri, ha concesso una lunga intervista a Il Mattino. Il belga si è soffermato tanto sugli anni passati al Napoli, chiarendo anche il rapporto che c’è attualmente con il presidente De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato: Scudetto al Napoli? No, non si dice ancora. Napoli mi manca ma non mi manca, perché ci torno spesso per le vacanze ed è per me una certezza. Qui sto molto bene.Napoli primo in classifica? Tutto questo mi rende davvero molto felice. Già l’anno scorso ci siamo andati molto vicini: peccato per quella partita in casa persa contro il Milan, sono convinto che se l’avessimo vinta sarebbe cambiato tutto. Quest’anno il Napoli sta facendo cose spettacolari, gioca bene e… Non diciamo niente.Tutti i colpi che ha fatto il Napoli sono ...