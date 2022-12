Elon Musk sale sul palco e viene fischiato | le contestazioni allo spettacolo del comico David Chapelle – Video

RaiNews

Due giorni fa,aveva anticipato che i bot avrebbero ricevuto una sorpresa. Si scopre ora che Twitter ha bloccato il traffico proveniente da circa 30 operatori mobile nel mondo, impedendo quindi l'accesso a ...È disponibile da lunedì 12 dicembre la spunta blu a pagamento, che pare diventata la base della rinascita del social network dopo l'acquisizione da parte di. Molto probabilmente non sarà ... Elon Musk e i tweet contro Fauci. La Casa Bianca interviene: "attacchi disgustosi e pericolosi" Twitter ha individuato gli indirizzi IP dai quali proveniva il traffico dei bot, impedendo temporaneamente l'accesso agli utenti di circa 30 operatori.Un fulmine a ciel sereno in casa Twitter. Elon Musk ha liquidato il suo Trust and Safety Council, ovvero il comitato per la sicurezza del social. Ecco quanto riportato dal Washington Post, secondo il ...