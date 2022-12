Duplice omicidio a Racalmuto Agrigento | uccisi a coltellate marito e moglie

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Una coppia è stata uccisa a. I cadaveri dei due coniugi sono stati trovati nel loro appartamento in contrada Stazzone. Sul posto ci sono i carabinieri. Sulla scena del delitto c’era molto sangue. Come apprende l’Adnkronos, gli investigatori stanno cercando il figlio della coppia. Il ragazzo sembra avesse problemi psichici. L'articolo proviene da Italia Sera.

