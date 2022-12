Amicizia | Amore e Coraggio

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tutto era ritornato come prima e lei non era sicura se essere contenta o meno. Il cielo sta schiarendo. I merli cinguettano su Coldharbour Lane e lui ha la sensazione, tanto vivida da sembrare un’allucinazione, di essere completamente vuoto e cavo, come un uovo di Pasqua. A volte, quando ha la luna storta, si domanda se quello che per lei è unverso la parola scritta non si asolo un feticismo verso la cancelleria. Lo scrittore vero, lo scrittore nato, prenderà appunti su fogli sparsi, sul retro dei biglietti dell’autobus, sul muro di una cella. Emma sotto una grammatura 120 è perduta. Certe volte si domandava cosa avrebbe pensato la ventiduenne che era stata della Emma Mayer di oggi. L’avrebbe bollata come egoista? Compromessa? Una patetia imborghesita? L’avrebbe trovata ordinaria, … Forse. Dexter la sbirciò e si domandò cosa si aspettava che uscisse dalla sua ...