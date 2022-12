Ultime Notizie – Mattarella | “Diritti umani assenti in tante parti del mondo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 10 dicembre 2022) “È dal 10 dicembre 1948 che l’adozione della Dichiarazione Universale deiafferma il rispetto della persona e delle sue libertà fondamentali come diritto che apene a tutta l’tà. Il tema ‘Dignità, libertà e giustizia per tutti’ richiama, quest’anno, a traguardi che non sono stati raggiunti indel”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Mondiale dei, in una sua dichiarazione. “Lo dimostrano – aggiunge – drammaticamente la brutale aggressione subita dal popolo ucraino, la repressione contro quanti si oppongono alle violenze sulle donne – financo con inaccettabili sentenze capitali – e i tentativi di sopprimere le voci ...