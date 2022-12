Ponte Messina | Salvini | “I fondi si trovano”

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – ”Per mettere in sicurezza l’Italia i soldi si, glielo garantisco”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, in occasione della visita ai cantieri della Metro C di Roma. “A parte il fatto che mi stanno contattando in tanti privati che in Italia ci credono e che vorrebbero investire. Penso anche a un nuovo Piano casa. Sulabbiamo riportato in vita la società, l’abbiamo rifinanziata. Poi spetta agli ingeneri fare egregiamente il loro lavoro. Se si sceglierà la via di aggiornare il vecchio progetto, l’obiettivo è tra due anni partire con i lavori”. ”Il non avere ilcosta alla sola Sicilia 6 miliardi di euro all’anno -aggiunge- oltre al danno ambientale e climatico. Ilfarebbe ...

Se ascoltassimo loro non si farebbero la metropolitana, la Tav, ildi, il Mose di Venezia. Non si fa nulla. Per i prossimi cinque anni il mio obiettivo è sbloccare, finanziare, ...Se ascoltassimo loro non si farebbero la metropolitana, la Tav, ildi, il Mose di Venezia. Non si fa nulla. Per i prossimi cinque anni il mio obiettivo è sbloccare, finanziare , ...ROMA (ITALPRESS) – “Questo diventerà un museo a cielo aperto, oltre che a togliere traffico, inquinamento e a superare i signori del No. Se ascoltassimo loro, non si farebbero la metropolitana, la Tav ...Penso anche a un nuovo Piano casa. Sul Ponte abbiamo riportato in vita la società, l'abbiamo rifinanziata. Poi spetta agli ingeneri fare egregiamente il loro lavoro. Se si sceglierà la via di ...