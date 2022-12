Via libera a ratifica Mes | Corte tedesca boccia ricorso su costituzionalità

Il Sole 24 ORE

La crociata finto - ambientalista di Bruxelles segna un altro record d'idiozia: la Commissione Europea ha dato ilalla proposta di legge francese già discussa nel febbraio scorso per vietare i voli a corto raggio laddove tra le città di partenza e di arrivo sia disponibile un collegamento ferroviario ...BERLINO - Un'altra buona notizia per l'Europa da Karlsruhe, la seconda in pochi giorni. I giudici costituzionali tedeschi hanno dato ilalla riforma del fondo salva - Stati . Ma per l'Italia potrebbe essere una pessima novità, perché nella sua contrariertà al riordino del Mes rischia di rimanere isolata. L'unico altro Paese ... Accordo Italia-Gb-Giappone, via libera al super caccia Tempest La guardia Ricky Rubio è stata autorizzata a partecipare agli allenamenti 5 contro 5 della squadra, ma i Cavaliers non affretteranno il suo recupero da un ...La crociata finto-ambientalista di Bruxelles segna un altro record d'idiozia: la Commissione Europea ha dato il via libera alla proposta di legge francese già discussa nel febbraio scorso per vietare ...