Visionary Days 2022 a Bergamo | le interviste inedite ai sei speaker

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), sabato 3 dicembre, ha registrato numeri incredibili con. 2500 giovani, 1000 in presenza presso il polo fieristico di via Lunga a più di 100 tavoli, 1500 connessi da tutta Italia. Poco più di dieci minuti, per ogni, per ispirare le ore di dibattito tra partecipanti e moderatori. Se c’è qualcosa che bisogna fare, in occasioni del genere, è prendere tutto il sapere possibile. Tra saperi diversi e allo stesso tempo così ben comunicanti,ci ha offerto quest’opportunità su un piatto d’argento. Per questo abbiamo incontrato nel backstage ogni singolo, per un’intervista ad hoc che vi portiamo in questo articolo. “Privilegio”, con Renato Mazzoncini Di Edoardo Zanasi Renato Mazzoncini è un dirigente d’azienda italiano, amministratore delegato ...

Green Planner

It took Locus 1,542to pick its first 100 million units and just 40for the last 100 ...comprising more than 75 individuals has invested over $13 billion in companies led by...Dopo il successo della prima edizione, quella dello scorso dicembre 2021,torna a Bergamo e l'appuntamento è fissato a breve. Settimana prossima, sabato 3 dicembre, l'organizzazione punta a radunare alla Fiera di Bergamo 2.500 giovani Under 35, dei quali ... Visionary days, ecco gli under 35 che scriveranno il cambiamento «Giovani» e «futuro», due parole che viaggiano a stretto contatto sullo stesso binario. Due parole che, sabato 3 dicembre, si intrecceranno come non mai, in occasione ...È ufficialmente partito il conto alla rovescia per Visionary Days 2022. L’evento, giunto alla sesta edizione, torna in un’inedita versione ibrida: 2500 giovani under 35, 1000 in presenza presso la Fie ...