Frosinone | Grosso | “A Reggio Calabria per dimostrare di essere i più forti”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Sarà una bella gara, in una bella cornice di pubblico. Si sfidano le due formazioni che sono davanti in classifica. Rispettiamo tantissimo quelle che sono le loro qualità e il percorso molto bello che stanno facendo, faccio anche i complimenti. Ma vogliamodi meritare quello che stiamo ottenendo, provando a fare una grandissima gara sotto tutti i punti di vista perché ci sarà bisogno di giocarla così”. Queste le parole del, Fabio, che presenta così la sfida di domani in programma al Granillo contro la Reggina, che segue in classifica la squadra ciociara a 3 punti di distanza. “Si affronta cercando di limitare i loro pregi che sono tanti e far risaltare quei difetti che comunque tutte le squadre hanno. Sicuramente sarà una partita molto bella e noi vogliamo andarla a giocare con tantissimo coraggio, con ...

