Da Pomeriggio 5 il caso Memo Remigi | “Avete avuto il mostro adesso lasciatelo stare”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo la presenza dia Non è l’Arena, dove ha ovviamente parlato della molestia a Jessica Morlacchi e del suo licenziamento alla Rai oggi torna anche5. Non c’è rivalità che regga, tutti continuano a parlarne e se ieri Serena Bortone ha difeso in ogni modo Jessica, poco fa nel programma di Barbara D’Urso i suoi ospiti si sono schierati quasi tutti dalla parte di, ognuno in modo diverso. Il primo è stato Leopoldo Mastelloni che sottolineando di conoscere da 80 anniha commentato che gli sembra davvero assurdo quello che gli è accaduto. L’attore napoletano è certo che lui abbia fatto una stupidata, un momento di stupidità, ma niente più di questo, non può essere considerato un molestatore. Simona Tagli ha invece raccontato ...