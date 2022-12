“30 anni non sono pochi Ma Capaci e via d' Amelio | il monito di Mattarella

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) “L'iniziativa è di grande valore. Davvero merita ogni apprezzamento. Mentre Lamberto Gini parlava, riflettevo che quando avvengono eventi luttuosi gravi di questo genere tutti quanti noi nel Paese pensiamo naturalmente subito alle vittime. Ma poi il pensiero prevalente è sugli effetti pubblici, sulla vita sociale. Quello di riportare l'attenzione sulle conseguenze umane, personali, dirette dei familiari, è il modo più efficace per non far perdere la memoria, che non si è affatto attenuata. Trent'non. Ma ogni anno il ricordo è sempre con lo stesso valore e intensità che c'era nei primi giorni”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergionel corso dell'incontro con i familiari delle vittime delle stragi die Via d'...