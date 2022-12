Fiorello debutta su Rai2 con una raffica di gag e gli appunti di Giorgia | “Alle 6 pilates con Mattarella”

(Di lunedì 5 dicembre 2022)inizia nel letto con il ‘compare’ Amadeus, che regala a ‘Viva’ un paio di notizie sul festival di Sanremo compreso il nome di un’altra coconduttrice, Francesca Fagnani, le battute sull’agenda diMeloni, la telefonata per gli auguri di compleanno a Maria De Filippi e le incursioni di un Lillo ambientalista. CI SIAMO #Viva7.15 è su @RaiDue e @RaiPlay! pic.twitter.com/ZzLqok6YKy LEGGI ANCHE "Vi svelo i miei". Meloni inaugura il "live" con l'Italia: «Sinistra critica? Ottima notizia...»a dicembre approda sucon un programma mattutino. Si chiude così la polemica col Tg1 — Viva Rai 2 (@ViVaOff) December 5, 2022 Inizio a ritmo serrato per il ...

Nel 2022 Ionta entra a far parte della squadra su Rai 2 "Viva Rai2!" di, un appuntamento mattutino di 115 spettacoli di 45 minuti in diretta: un appuntamento di infotainment e varietà. Tra i ...La tripletta di Amadeus continua lunedì 5 dicembre , con tanto di sveglia all'alba per andare ospite dall'amico e sodale, alla prima puntata di Viva Rai2 , il morning show chesu ...La miglior risposta a chi qualche giorno fa gli chiedeva maliziosamente quale fosse la differenza tra “L’Edicola Fiore” e “VivaRai2” Fiorello ...Fiorello è tornato e fa il mattatore anche alle 7 del mattino. Tra le poche granitiche certezze dell’asfittica tv italiana, c’è Rosario Fiorello, uno che svetta in solitaria: showman sì, ma soprattutt ...