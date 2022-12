Pd | Schlein | ' riprenderò tessera | è rispetto comunità' **

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Vi annuncio che questa settimana io prenderò di nuovo ladel PD e non lo faccio solo per iscrivermi a un partito o una partita, ma perdi una, per entrare in punta di piedi e gettare il cuore oltre l'ostacolo". Così Elly, dopo aver ufficializzato la candidatura alla segreteria del Pd.

Leggi Anche Calenda: 'Non entriamo in maggioranza, decisione definitiva' Leggi Anche, Ellysi candida alla segreteria: 'Parte da noi una storia nuova' In merito alla Manovra, Renzi ha ...E a proposito delche va a congresso, Renzi ne ha per tutti: per Matteo Ricci ("oggi dice che disturbo, ieri mi adulava"), per Brando Benifei ed Elly("senza la rottamazione non sarebbero ...Elly Schlein in campo per la segretaria del Pd. «Siamo qua per far partire un percorso collettivo per un contributo alla ricostruzione di un nuovo Pd di cui abbiamo bisogno. Questo processo ...Elly Schlein, deputata ed ex vice governatrice dell'Emilia Romagna ha ufficializzato la sua candidatura alla segreteria del Pd ...