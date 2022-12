Artemisia | la regina corsara che consigliava il Re dei Re

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Scusate se ogni tanto mi permetto di scantonare dalla politica spicciola per rifiatare. Qualcuno ci si appassiona, lo so, ma per il 90% dei casi si tratta di scrutare e commentare miserie umane e i corrispondenti miserabili. Perciò, oggi parlo di un film e un libro. Avete visto 300 al cinema (o in casa in streaming)? Sì, l’epopea degli spartani alle Termopili guidati da Leonida. Non molto storico, era tratto da un fumetto di culto, graphic novel come dicono gli americani. Di penna e pennello di Frank Miller, il comic artist che negli anni Ottanta rilanciò alla grande Batman. Avendo egli immaginato gli spartani combattere a petto nudo, il regista costrinse gli attori a farsi venire la tartaruga in palestra. C’erano un Serse scultoreo e pieno di piercing, gli Efori schifosi e un Efialte freak. Ma ricalcava il fumetto ed ebbe successo, così come ne hanno i film tratti dai fumetti quando ...