Confessioni notturne tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia | “Ti voglio”

(Di lunedì 28 novembre 2022)edsempre più vicini. La simpatia tra i due sta sfociando in qualcos’altro? Ieri notte al Grande Fratello Vip 7 granditra i due hanno fatto chiarezza sul loro rapporto. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 “Quand’è che hai capito che potevo piacerti come tipo?”ha deciso di sbilanciarsi cone in una lunga confessione notturna ha ammesso che è interessato a lei, sebbene si conoscano da poco tempo, l’ex naufrago è convinto: “Per me qui comunque sei importante. Io a parte il GF, io fuori sicuramente a te tinella mia vita”. Ma anche la compagna non è da meno. Infatti, la sorella di Clizia ha ammesso che è stata distante da un giorno ...