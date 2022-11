Saman Abbas | la Procura apre un nuovo fascicolo Sui vestiti dello zio tracce del Dna della vittima

(Di domenica 27 novembre 2022) Ladi Reggio Emilia ha aperto unsull’omicidio di, la 18enne pachistana scomparsa nella notte del 30 aprile 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia e presumibilmente uccisa dai suoi familiari per essersi opposta a un matrimonio combinato. L’inchiesta bis nasce dal fatto che nel casolare abbandonato, nonché luogo del delitto, dove si cerca di recuperare i resti di, sono stati trovati diversi oggetti che permetteranno di ottenere un Dna. Si tratta di un mozzicone di sigaretta, due bottiglie e alcuni pezzi di tessuti che saranno esaminati dai Ris di Parma. Al momento è un procedimento contro ignoti, nel quale potrebbero confluire elementi a carico di altre persone che potrebbero essere coinvolte nella vicenda. La nuova indagine è stata ...

