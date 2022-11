Ucraina | a Cherson torna l’elettricità ma non c’è pace | «Almeno 32 vittime civili dal ritiro dei russi»

(Di sabato 26 novembre 2022) Senza luce, riscaldamento e acqua corrente per giorni, la città dita ad avere, ripristinata dopo ildegli occupantie la riconquista del territorio da parte delle forze ucraine. Ad annunciarlo è stato il vice capo dell’Ufficio del presidente Zelensky, Kyrylo Tymoshenko, in un messaggio su Telegram: «è stata fornita a. Come promesso, ci siamo riusciti in poco più di una settimana», ha annunciato. «Prima di tutto forniamo energia alle infrastrutture critiche della città e poi alle utenze domestiche». Poche ore fa anche il presidente ucraino aveva commentato la situazione dei numerosi blackout nel Paese: «Al momento continuano nella maggior parte delle regioni e a Kiev. In totale, oltre sei milioni di ...

