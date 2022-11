Globalist.it

Ne ha parlato a Radio 1 il senatore del Pd Andrea. "Latoglie ai poveri per dare ai ricchi. Gli aiuti vanno a chi guadagna più di 85 mila euroil mio voto Da 1 a 10 gli do un 2. Al ...La primaillustrata è quella sul carcere ostativo. "Una misura simbolica, un decreto ...) la competenza del nostro ministro faccio presente che in passato abbiamo avuto dei predecessori ... Crisanti (Pd): “La Manovra toglie ai poveri per dare ai ricchi”. E sul Covid avvisa… Crisanti: «Il Covid non è affatto finito, siamo in una situazione instabile, dobbiamo aspettarci che ci saranno delle oscillazioni più che delle onde. La priorità ora però è proteggere i fragili».