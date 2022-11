Messi da record | è il primo ad andare in gol in due Mondiali dopo 16 anni

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 novembre 2022) Con il gol messo a segno in Argentina-Arabia Saudita Lioneldiventa il quinto giocatore della storia a segnare in quattrodiversiCristiano Ronaldo, Pelé, Klose e Seeler. L’attaccante del PSG é anche ila raggiungere questo traguardo con la maglia dell’Argentina (06, 14, 18, 22). Superati a quota tre Batistuta (94, 98, 02) e Maradona (82, 86, 94). Superstar. pic.twitter.com/axGEbW83TA — Selección Argentina (@Argentina) November 22, 2022 All’ottavo c’è una possibile trattenuta in area. Abdulhamid trattiene Paredes. L’arbitro va al Var e decreta il rigore.dal dischetto non sbaglia. Ma soprattutto la Pulce è ilcalciatore della storia a segnare in duedistanti tra loro 16(2006-2022). Potrebbe ...