Suor Cristina dice addio alla vita consacrata | continua con la musica | com’è adesso

lascia la vita consacrata e continua con la musica., la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita ...non è più .... La suora siciliana che aveva conquistato il pubblico di The Voice Of Italy, e poi sempre più persone in piazze e teatri, ha deciso di cambiare vita....Cristina Scuccia, la religiosa diventata nota dopo la sua partecipazione al talent canoro The Voice, non è più una suora: lo ha rivelato lei stessa in un’intervista a Verissimo in cui si è mostrata pe ...Suor Cristina ha abbandonato il velo: oggi è solo Cristina Scuccia, vive in Spagna e continua ad avere un sogno nel cassetto.