leggo.it

... con effetto immediato , a distanza di meno di unda quando ha lasciato l'azienda, in una ... Iger, che ha trascorso più di quattro decenni presso la società, inclusianni come CEO , ha accettato ...... rispetto allo stesso periodo del 2021, un aumento delle vittime della strada (1.450, +,3%). In ... In pratica l'scorso ogni giorno, in media, si sono avuti 416 incidenti, 7,9 morti e 561 feriti. ... Incidenti stradale, in un anno +15% di morti. Mattarella: «È inaccettabile» È una strage silenziosa che non risparmia nessuno. Dopo i due anni di pandemia, che hanno ridotto giocoforza la mobilità stradale, riprendono a crescere i numeri delle vittime e ...era diventata il simbolo della battaglia per i diritti che le afghane hanno condotto nei vent’anni di occupazione delle forze internazionali. Tante sono state arrestate dai talebani in questi ...