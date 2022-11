Il crollo | pessime notizie per Elisa Isoardi | un grosso caso in Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Un periodo difficile, per. Un periodo difficile a livello professionale. Dopo l'addio alla Prova del cuoco che conduceva su Rai 1, la partecipazione come concorrente prima a Ballando con le Stelle, poi a L'isola dei famosi. Ma la sua carriera stenta a ridecollare. O almeno, successivamente le è stato affidato un programma, ovvero Vorrei dirti che, format in onda su Rai 2 la domenica pomeriggio. Un programma che però non sta dando alla Rai e alla conduttrice gli ascolti sperati. Insomma un altro duro colpo, per. Soprattutto nell'ultimo periodo, lo share è in costante calando. Ma non è tutto: la Rai infatti non è intenzionata a confermare Vorrei dirti che, poiché il pubblico non avrebbe raggiunto gli standard minimi per proseguire. Insomma, il pubblico della...