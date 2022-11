Atp Finals 2022 | Ram e Salisbury vincono in due set contro Koolhof e Skupski e volano in finale

(Di sabato 19 novembre 2022) Ram ebattono in due set, 7-6 (7) 6-4,e staccano il pass per ladelle Atpdi doppio maschile. Partita chiusa nel primo set, vinto al tie-break 9-7, che permette alla coppia anglo-americana di prendere il servizio in apertura di secondo set archiviando la pratica senza troppe difficolta. Secondain due anni per la coppia numero 2 del mondo che arriva all’ultimo atto da imbattuta e con due soli set concessi in 4 partite. Delusione per i numeri 1 del mondo che escono sconfitti meritatamente dalla semi. Domani la finalissima in cui Ram eaffronteranno i vincenti della sfida tra i favoritissimi Mektic/Pavic e Glasspool/Heliovaara. Primo set che vede subito Ram e ...

È giorno di semifinali alledi Torino: il cinque volte 'maestro' Novak Djokovic affronta il debuttante Taylor Fritz. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog ......00 Perugia Volley - Pinerolo 3 - 2 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 15:30 Padova - Milano 1 - 3 18:00 Trentino - Prisma Taranto 3 - 0 Visualizza SuperLega TENNIS -11:40 ...Novak Djokovic non si sbilancia sui problemi fisici che lo stanno condizionando: il serbo vuole mantenere il segreto In semifinale alle Atp Finals di Torino, nonostante qualche problema fisico che… Le ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...