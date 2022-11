Strada “rattoppata” a via Cuglieri Severini | “Pericolosa e impraticabile Si intervenga per la messa in sicurezza”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Fiumicino – Strade “rattoppate”, erosione dei canali, rete fognaria che sta cedendo: questa l’allarmante situazione in cui versa viaad Aranova. Una delle arterie, percorsa ogni mattina anche dal trasporto scolastico, che se prima versava in pessime condizioni, oggi è diventata”. A dichiararlo in una nota stampa è Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme “Laè stata distrutta a causa dei lavori per l’installazione della fibra ottica – spiega il Capogruppo – e gli scavi sono stati ricoperti con delle colate di asfalto qua e là. Ora quelli che si sono venuti a creare sono dei dislivelli con il mantole preesistente: i tombini sporgono dallaminando ladi macchine, motorini e pedoni. A questi ...

Il Faro online

