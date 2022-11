Italia | Mancini eguaglia un record di Lippi e Prandelli

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 17 novembre 2022) Primato per l’allenatore Robertoha raggiunto Marcelloe Cesaresul terzo gradino del podio dei Ct azzurri con più presenze (56). Più in alto restano solo Vittorio Pozzo ed Enzo Bearzot, i due commissari tecnici che hanno regalato alla Nazionale le prime tre Coppe del Mondo della sua storia. Peccato chenon sia riuscito a portare l’al Mondiale, che a breve, mancano quattro giorni, inizierà in Qatar. Leggi anche: Ascolti tv, i dati di mercoledì 16 novembre Nella serata di ieri, il successo per 3 a 1 nell’amichevole con l’Albania che permette però adi guardare con ottimismo al futuro. “I ragazzi sono stati bravissimi – le sue parole a fine gara – specie nel primo tempo, quando abbiamo avuto tante occasioni. Abbiamo anche cambiato un po’ ...