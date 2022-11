Curling | Europei 2022 | il calendario delle partite dell’Italia Orari | programma | tv | streaming uomini e donne

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Glidisi disputeranno a Oestersund (Svezia) dal 19 al 26 novembre. L’Italia spera di essere grande protagonista sul ghiaccio scandinavo: glihanno tutte le carte in regola per poter puntare a una medaglia di lusso, lecercheranno di accedere alla fase a eliminazione diretta per provare a stupire. Alla rassegna continentale partecipano dieci squadre per sesso, che si affrontano tra loro una sola volta durante il round robin. Ogni Nazionale giocherà così novee le prime quattro in classifica accederanno alle semifinali incrociate (prima contro quarta, seconda contro terza), che designeranno quali saranno le due compagini che si contenderanno il titolo. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, ...

OA Sport

... mondiali ed. Si è partiti dalle gioie a cinque cerchi dei Giochi Invernali di Pechino, con i riconoscimenti per Fontana (short track) e per il duo delConstantini - Mosaner, passando ...... mondiali ed. Si è partiti dalle gioie a cinque cerchi dei Giochi Invernali di Pechino, con i riconoscimenti per Fontana (short track) e per il duo delConstantini - Mosaner, passando ... Calendario Europei curling 2022: programma giornaliero, orari, tv, streaming TRENTO. Altro prestigioso riconoscimento per Amos Mosaner a pochi giorni di distanza da quello ricevuto in occasione di "Trentino, campioni di sport". Il campione olimpico nel doppio misto di Pechino ...BASILEA (Svizzera). Si è fermata ai quarti di finale la corsa della Trentino Curling Cembra per la conquista della Swiss Cup di Basilea. Un gioco regolare e preciso quello degli azzurri, Jöel Retornaz ...