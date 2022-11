I Maneskin ai Grammy Awards | nomination per la band di Damiano David

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) I Måneskin ai! Laguidata da Damiamoè stata nominata nella categoria Best New Artist alla 65ma edizione dei, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023. Nella stessa categoria, dovranno vedersela con i migliori talenti emergenti ine provenienti da altri Paesi del mondo. Ci sono Anitta, Latto, Omar Apollo e diversi altri cantanti internazionali della nuova generazione che potrebbero dare filo da torcere aima lain realtà stavolta ha ottime chance per vincere. Dopo la mancata vittoria agli MTV EMA per quanto riguarda il Best Italian Act – vinto dai Pinguini Tattici Nucleari – ipotrebbero adesso aggiudicarsi il primo ...