Alfredo Accatino | le gioie di un cacciatore di outsider

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 13 novembre 2022), romano, sessantadue anni, è un creatore di ossimori famosi, ossia quei grandi eventi ricordati a lungo ma di cui, a differenza dei gol decisivi o dei discorsi che fecero epoca, quasi nessuno torna a vedere i filmati: l’inaugurazione dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006, il lancio della nuova Fiat 500, le cerimonie di apertura e chiusura dell’Expo di Milano del 2015. Per compensare la prima,ha sviluppato un’ulteriore attività, forse la prevalente, che non glorifica l’effimero ma lo contrasta: è undi, quei cugini delle “facce dispari” di cui la Storia ha tentato l’abolizione, un po’ con la complicità del Fato per chi crede al Fato, e molto con il contributo delle vittime poiché non credettero abbastanza in se stesse.si ...