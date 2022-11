Marco Nasti convocato in Nazionale Under 20

Leggi su seriea24

(Di sabato 12 novembre 2022) Convocazione nella20 italiana per l’attaccante rossoblù. Il giocatore farà parte del gruppo guidato dal Tecnico Federale Carmine Nunziata per le gare Romania – Italia, in programma giovedì 17 novembre alle ore 21:00 ad Arad e Italia – Repubblica Ceca, in programma lunedì 21 novembre alle ore 15:00 a Sassuolo, valide per il Torneo 8 Nazioni. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.