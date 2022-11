Grande Fratello shock | ecco chi vincerà

Leggi su formatonews

(Di sabato 12 novembre 2022) ChiilVip 7? La finale è prevista per marzo 2023, scopriamo insieme la classifica dei concorrenti. Dal 14 novembre 2022 il noto reality show condotto da Alfonso Signorini perderà il doppio appuntamento per lasciare il posto ai Mondiali di Calcio in Qatar; ilVip andrà in onda solo il lunedì sera, consentendo alla produzione di costruire una serata ancora più ricca di argomenti. E’ bene sottolineare che non si tratta di una scelta dovuta alla mancanza di ascolti: nonostante le critiche iniziali – nate dal comportamento dei concorrenti – la messa in onda prosegue a gonfie vele, conquistando un successo dopo l’altro. ChiilVip? Scopriamolo insieme!Nel mese di dicembre il ...